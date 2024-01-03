В МИД Франции осудили слова официальных лиц Израиля о переселении жителей Газы

В ведомстве отметили, что насильственное переселение представляет собой серьезное нарушение международного права

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Франция осуждает заявления израильских министров, призывающих к добровольному выезду жителей сектора Газа. Об этом говорится в коммюнике МИД республики.

"Франция осуждает заявления министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, призывающих к "эмиграции" населения Газы, восстановлению [еврейских] поселений в Газе и оккупации ее земель", - отмечается в сообщении.

МИД также призвал Израиль "воздержаться от подобных провокационных заявлений, которые являются безответственными и усиливают напряженность". В ведомстве добавили, что насильственное переселение представляет собой серьезное нарушение международного права. "Израильское правительство не вправе решать, где палестинцам жить на своей земле. Будущее сектора Газа и его жителей - в едином палестинском государстве, живущем в мире и безопасности бок о бок с Израилем", - заключили в МИД.

Смотрич ранее заявил, что якобы добровольный выезд жителей сектора Газа в другие страны является "гуманитарным решением" конфликта. Аналогичное заявление сделал Бен-Гвир.