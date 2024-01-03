Фидан заявил о важности защиты принципов астанинского процесса для урегулирования в Сирии

Глава МИД Турции заявил, что "первоочередной задачей является не допустить новых конфликтов между режимом и оппозицией"

АНКАРА, 3 января. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о важности сохранения подходов, выработанных в рамках астанинского процесса, для урегулирования в Сирии.

"Сейчас первоочередной задачей является не допустить новых конфликтов между режимом [президента Сирии Башара Асада] и оппозицией. Все пока сохраняют свои позиции, точнее, есть определенное видение, которое мы создали в рамках астанинского процесса. Важно это защитить", - цитирует министра телеканал TRT.

Фидан не ответил прямо на вопрос о том, возможна ли и когда может произойти встреча руководства Турции и Сирии. По его словам, "вопрос таких контактов имеет множество измерений" и "контакты могут быть прямыми или опосредованными". Подобный диалог ведется, отметил он.

​​​​​