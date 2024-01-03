Париж выявляет нападавших на палестинцев израильских поселенцев для введения санкций

В МИД республики сообщили, что работают над идентификацией поселенцев совместно с партнерами по Евросоюзу

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Франция проводит работу по выявлению израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, причастных к нападениям на палестинцев на этой территории. Об этом заявили в МИД республики.

"Франция запретит въезд на свою территорию экстремистски настроенным израильским поселенцам, которые совершали или совершают насилие в отношении палестинских гражданских лиц на Западном берегу реки Иордан. Прежде чем принимать подобные меры на национальном уровне, необходимо сначала выявить этих лиц", - отмечается в тексте.

Во внешнеполитическом ведомстве также добавили, что работают над идентификацией поселенцев совместно с партнерами по Евросоюзу.

Ранее официальный представитель МИД Анн-Клер Лежандр заявила, что Франция планирует не только запретить напавшим на палестинцев поселенцам въезд на свою территорию, но и заморозить их активы.