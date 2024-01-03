Лукашенко освободил от должности замначальника Объединенного штаба ОДКБ

Виктор Лисовский был назначен на эту должность в июле 2021 года

МИНСК, 3 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил от должности заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-майора Виктора Лисовского. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Генерал-майор Виктор Лисовский освобожден от должности заместителя начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

Лисовский был назначен на эту должность в июле 2021 года. До этого он возглавлял Военную академию Белоруссии.