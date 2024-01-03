Фидан заявил, что Турция и Ирак впервые провели совещание силовиков по борьбе с РПК

По словам главы МИД, первоочередной целью совещания было добиться от иракской стороны "понимания, насколько важна для Турции тема угрозы РПК".

АНКАРА, 3 января. /ТАСС/. Турция и Ирак впервые провели совместное совещание сотрудников силовых структур перед недавней активизацией трансграничных операций турецких вооруженных сил против Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Анкаре террористической). Об этом сообщил глава МИД Хакан Фидан.

"Перед этими акциями (в ходе которых в столкновениях с РПК погибли 12 турецких военных - прим. ТАСС) мы провели с иракцами совместное совещание по вопросам безопасности. Такого формата диалога ранее не было. Мы сначала обсудили все в составе 30-40 человек, потом круг сужался. Участвовали дипломаты, разведка, военные, ВВС, сухопутные войска. Совещание продолжалось часов 4-5, мы обсудили все вопросы", - цитирует министра телеканал TRT.

По словам Фидана, первоочередной целью совещания было добиться от иракской стороны "понимания, насколько важна для Турции тема угрозы РПК". "У всех свои приоритеты, конечно, но мы видим, что за последние 3-4 года у Багдада появилось понимание и осведомленность об РПК. Это многомерная тема, включающая систематические контакты, споры, сотрудничество с обеих сторон. Насколько я понимаю, Багдад услышал наш аргумент, что РПК - это организация, созданная против Турции, она не контролирует ни одного квадратного метра земли у нас, но контролирует большие территории в Ираке", - сказал Фидан.

Он сообщил, что Турция открыто разъясняет, что продолжит бороться с РПК в Ираке вместе или в одиночку. Единственная цель присутствия турецких военных на севере Ирака - это противодействие РПК. Если Багдад "займется этим, то причин что-то предпринимать у Турции не останется", заверил министр.

22 и 23 декабря на севере Ирака боевики РПК дважды совершали нападения на турецких военных, погибли 12 человек, еще 2 ранены. Сразу после этого турецкая армия нанесла массированные удары по укрытиям, инфраструктуре и нефтяным объектам РПК на севере Ирака и Сирии. Разведка проводит также точечные операции для нейтрализации отдельных функционеров партии.