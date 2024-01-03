Страны НАТО договорились о закупке около 1 тыс. ракет Patriot

В пресс-службе альянса отметили, что "агентство НАТО заключило контракт на производство и поставку с COMLOG, совместным предприятием Raytheon"

БРЮССЕЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Европейские страны НАТО заключили контракт на закупку около 1 тыс. ракет Patriot. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

"Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) окажет поддержку коалиции стран, включая Германию, Нидерланды, Румынию и Испанию, заключив контракт на [партию] до одной тысячи ракет с улучшенным наведением Patriot (GEM-T)", - говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба, "агентство НАТО заключило контракт на производство и поставку с COMLOG, совместным предприятием Raytheon". "В целях поддержки производства и поставок COMLOG расширит мощности для выпуска ракет GEM-T в Европе", - добавили там.