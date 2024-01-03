Братислава откажется от проверок на границах с Венгрией после 22 января

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что проблемы с нелегальной миграцией значительно уменьшились

БРАТИСЛАВА, 3 января. /ТАСС/. Словацкие власти не планируют после 22 января продлевать срок проведения проверок на наземных границах с Венгрией. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток.

"Я уже не буду предлагать [правительству] продлить действие этих проверок [после 22 января]", - сказал министр, выступая по телеканалу Markiza. Сейчас проблемы с нелегальной миграцией, по его словам, значительно уменьшились. Шутай-Эшток отметил, что они могут снова возникнуть весной, когда традиционно увеличивается число беженцев из стран Ближнего Востока и Азии, пытающихся незаконно проникнуть в Евросоюз.

Словакия 5 октября 2023 года ввела временные проверки на наземных границах с Венгрией. Это было связано с проникновением в республику с венгерской территории нелегальных мигрантов из Азии и Ближнего Востока.

В Словакии осело значительное число мигрантов из-за решения Австрии, Польши и Чехии с 4 октября 2023 года закрыть свои границы с республикой. Ситуация с нелегалами, попадающими в Евросоюз по так называемому балканскому пути, обострилась в стране в начале сентября.