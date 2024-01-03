Кандидат в президенты Словакии опроверг слухи об имеющемся у него гражданстве США

Иван Корчок сообщил, что планирует подать заявления в полицию "против распространителей этой лжи"

БРАТИСЛАВА, 3 января. /ТАСС/. Кандидат в президенты Словакии, экс-глава МИД республики Иван Корчок опроверг слухи об имеющемся у него гражданстве США.

"Ширится чушь, что у меня вроде есть американский паспорт, - написал Корчок на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Обдумываю подачу заявления [в полицию] против распространителей этой лжи".

Президентские выборы весной должны состояться в Словакии. Действующая глава государства Зузана Чапутова не намерена переизбираться на второй пятилетний срок. Корчок опирается на поддержку либеральный партий республики, потерявших власть по итогам парламентских выборов в сентябре 2023 года.

Ожидается, что действующая правительственная коалиция Словакии выдвинет на пост президента спикера парламента, социал-демократа Петера Пеллегрини. Согласно опросам населения, Корчок проиграет ему выборы. Пеллегрини, являющийся самым популярным словацким политиком, в ближайшие дни должен объявить о своем решении баллотироваться.