Армия Израиля обвинила ХАМАС в использовании детей для передачи боеприпасов

Военные сообщили, что "большое количество несовершеннолетних активно участвуют в террористических организациях ХАМАС и "Исламский джихад"

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 января. /ТАСС/. Израильские военные обвинили ХАМАС в том, что движение использует детей во время войны для выполнения различных задач, включая передачу боеприпасов и сообщений.

"Во время войны террористическая организация ХАМАС использует детей для выполнения различных задач, таких как передача сообщений или боеприпасов", - говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля. "ХАМАС проводит идеологическую обработку детей в секторе Газа и подстрекает их к террористической деятельности. С раннего возраста детей приучают ненавидеть Израиль и евреев. В школах, молодежных движениях и лагерях дети проходят как теоретическую, так и практическую военную подготовку", - добавили военные.

"В соответствии с данными израильской разведки большое количество несовершеннолетних активно участвуют в террористических организациях ХАМАС и "Исламский джихад", - продолжили в армейском ведомстве. "В обычное время ХАМАС организует летние лагеря, в которых детей учат стрелять из [различных видов] оружия, атаковать из туннелей, выводить из строя танки и даже похищать солдат", - добавили в пресс-службе.