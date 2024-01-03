Президент Кении провел переговоры с главой сил быстрого реагирования Судана

В сообщении на странице Уильяма Руто в соцсети X сказано, что он поприветствовал усилия Хамдана Дагало "положить конец конфликту в Судане путем диалога"

НАЙРОБИ, 3 января. /ТАСС/. Президент Кении Уильям Руто принял в своей резиденции в Найроби командующего силами быстрого реагирования Судана (СБР) генерала Мухаммеда Хамдана Дагало.

Как отмечается в сообщении на странице Руто в соцсети X (ранее Twitter), он поприветствовал усилия Дагало "положить конец конфликту в Судане путем диалога". "Продолжающиеся переговоры под руководством Межправительственной организации по развитию (ИГАД) должны привести к политическому урегулированию, которое обеспечит прочный мир в стране", - добавил Руто.

Ранее Дагало посетил Уганду, Эфиопию и Джибути, эта поездка стала первым официальным визитом за рубеж с момента начала конфликта в Судане в середине апреля. В конце декабря в Джибути прошли очередные переговоры в рамках квартета ИГАД. Задачей квартета является организация переговоров о мире между главой суданской армии генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой СБР. Встреча должна была пройти 28 декабря, однако была отложена по техническим причинам.

Ранее по итогам переговоров СБР и суданской коалиции гражданских сил "Такаддум" в столице Эфиопии стало известно, что СБР готовы к немедленному прекращению огня и прямым переговорам с армией Судана. Как подчеркнули авторы заявления, СБР намерены достичь соглашения с армией, которое "станет обязательным для обеих сторон, будет реализовано под национальным, региональным и международным контролем, а также позволит остановить боевые действия и защитить гражданское население".

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета страны, командующим армией аль-Бурханом и Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен занимать пост главнокомандующего - профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля прошлого года между СБР и армией начались столкновения в Мерове и Хартуме, которые быстро распространились в другие районы Судана. В результате конфликта тысячи человек погибли, десятки тысяч получили ранения. По данным ЮНИСЕФ, с апреля своих домов лишились более 3,5 млн детей. Это самое большое число несовершеннолетних, ставших переселенцами в границах одной страны.