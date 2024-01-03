"Хезболлах" пригрозила ответом на убийство палестинского лидера в Бейруте

Лидер шиитской партии шейх Хасан Насрулла подчеркнул, что "Израиль пожалеет о таком решении"

БЕЙРУТ, 3 января. /ТАСС/. Убийство замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури в Бейруте представляет собой опасное преступление, которое не останется без ответа. Об этом заявил лидер шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла в телеобращении к участникам митинга в Бейруте, которое транслировал канал Al Manar.

"Мы не оставим без справедливого возмездия посягательство на суверенитет Ливана и южный пригород Бейрута, - указал он. - Израиль будет наказан за это преступление и гибель палестинских командиров".

Шиитский политик подчеркнул, что вооруженные формирования "Хезболлах" до сих пор придерживались во время обстрелов позиций израильских войск с юга Ливана "условных правил ведения боевых операций при пограничном конфликте". "Если израильский враг задумал начать войну с Ливаном, то у наших действий не будет никаких ограничений, - предупредил он. - Израиль пожалеет о таком решении, потому что сражение с нами обойдется ему очень дорого".

Бойцы вооруженного крыла "Хезболлах" контролируют южный пригород Бейрута Дахия, где израильский беспилотник нанес 2 января ракетный удар по штаб-квартире ХАМАС. В результате погиб аль-Арури и еще шесть человек, в том числе два командира боевого крыла ХАМАС - "Бригад Иззэддина аль-Кассама".

Как отметил Насрулла, Израиль "прибегнул к политическим убийствам после того, как стал очевиден провал его вооруженной агрессии в секторе Газа".