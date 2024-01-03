США и 11 других стран пригрозили хуситам последствиями за атаки в Красном море

В совместном заявлении государств подчеркивается, что нападения на суда с применением дронов "являются прямой угрозой свободе судоходства"

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" будут нести ответственность за последствия в случае продолжения ими нападений на суда в Красном море. Об этом говорится в опубликованном пресс-службой Белого дома совместном заявлении Австралии, Бахрейна, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, США и Японии.

Как следует из документа, власти этих стран "предостерегают хуситов от дальнейших атак", которые являются "незаконными, неприемлемыми и серьезно дестабилизирующими" ситуацию. В заявлении подчеркивается, что "атаки на суда, в том числе торговые, с применением беспилотных летательных аппаратов, небольших лодок и ракет, включая первые применения противокорабельных баллистических ракет против таких судов, являются прямой угрозой свободе судоходства".

Представители стран "призывают незамедлительно прекратить эти незаконные нападения и освободить задержанные суда и команды". "Хуситы будут нести ответственность за последствия, если продолжат угрожать жизням людей, мировой экономике и свободной торговле через важнейшие водные пути региона. Мы по-прежнему привержены международному порядку, основанному на правилах, и намерены привлечь тех, кто осуществляет вредоносную деятельность, к ответственности за незаконные захваты и нападения", - отмечается в заявлении. В нем также говорится, что атаки хуситов "являются серьезной международной проблемой, которая требует совместных действий".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября 2023 года несколько коммерческих и военных судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной хуситам территории. В ответ на действия "Ансар Аллах" власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации в Красном море.