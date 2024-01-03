В США заявили, что не имеют отношения к убийству одного из лидеров ХАМАС в Ливане

Соединенные Штаты также не пытаются установить, какая сторона причастна к этому, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не имеют отношения к убийству замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури в Бейруте, а также не пытаются установить, какая сторона причастна к этому. Об этом заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы, конечно, никаким образом не участвовали в этом", - утверждал представитель американской администрации. Кирби также заявил, что США в данный момент не пытаются установить, кто к этому может быть причастен. "Мне неизвестно о каких-либо усилиях США по установлению [причастных к убийству]", - уточнил он.

Радикальное палестинское движение ХАМАС ранее официально подтвердило гибель аль-Арури в результате атаки израильских беспилотников на шиитский пригород Дахия Бейрута. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожал расправиться с аль-Арури еще до эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем 7 октября 2023 года. В 2017 году аль-Арури был избран заместителем главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и до последнего времени считался вторым человеком в движении.