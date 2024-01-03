Международный суд ООН проведет слушания по иску ЮАР к Израилю 11-12 января

Ожидается, что представителей ЮАР заслушают 11 января, а Израиля - 12 января

ГААГА, 3 января. /ТАСС/. Слушания по обращению ЮАР по поводу действий израильских военных в секторе Газа пройдут в Международном суде ООН в Гааге 11-12 января. Об этом сообщается в документе суда.

"В четверг, 11 января 2024 года, и пятницу, 12 января 2024 года, Международный суд ООН проведет публичные слушания", - говорится в документе. Отмечается, что представителей ЮАР заслушают в четверг, а Израиля - в пятницу.

29 декабря 2023 года в МИД ЮАР сообщили, что страна обратилась в Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа. В тот же день израильское внешнеполитическое ведомство призвало суд отклонить содержащееся в заявлении ЮАР требование признать еврейское государство нарушителем Конвенции о геноциде в связи с военной операцией в палестинском анклаве.

В начале ноября правительство ЮАР объявило о решении отозвать своих дипломатов из Тель-Авива для консультаций в свете продолжающейся военной операции израильской армии в секторе Газа. Власти еврейского государства назвали этот шаг ЮАР "победой для ХАМАС" и потребовали уважать право страны на самооборону. Затем Израиль также отозвал своего посла из Претории для консультаций.