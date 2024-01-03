Белый дом не ответил однозначно, поддерживает ли Байден изъятие замороженных активов РФ

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заверил, что для США и их союзников сейчас "основная цель состоит в том, чтобы помочь" украинской стороне в конфликте

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов не дал однозначного ответа на вопрос о том, поддерживает ли президент США Джо Байден изъятие замороженных активов России и их использование в интересах Украины.

"Мы все еще говорим с партнерами о том, какими должны быть реконструкция и восстановление Украины после войны", - сказал Кирби. Он заверил, что для США и их союзников сейчас "основная цель состоит в том, чтобы помочь" украинской стороне в конфликте.

Обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин в конце декабря 2023 года сообщил, что "администрация Байдена, наконец, стала теплее относиться к идее использования замороженных активов России для оплаты восстановления Украины". "За кулисами Белый дом ведет длительные внутриполитические дискуссии, осуществляет широкую дипломатическую работу и одновременно консультируется с Капитолийским холмом, приближаясь постепенно к тому, чтобы публично поддержать эту идею. Есть обоснованные опасения в Министерстве финансов США и Госдепартаменте относительно изъятия иностранных суверенных активов даже в текущих обстоятельствах", - добавил Рогин в опубликованном комментарии.

12 мая 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посягательства на право собственности - частной, государственной или корпоративной - абсолютно недопустимы. В связи с этим он сообщил, что Россия будет по мере возможности защищать свои интересы.