Армия Израиля заявила об "очень высокой готовности" на границе с Ливаном

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви выразил мнение, что "готовность находится на пике"

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе границы с Ливаном приведена в состояние "очень высокой готовности", которая "находится на пике". С таким заявлением выступил начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в ходе совещания по оценке ситуации на северной границе страны, сообщила армейская пресс-служба.

"На севере мы находимся в состоянии очень высокой готовности. Я думаю, что наша готовность находится на пике", - распространила пресс-служба высказывания Халеви. "Мы очень хорошо подготовлены во всех сферах и в настоящее время концентрируемся на борьбе с ХАМАС", - добавил глава генштаба.

По словам Халеви, "война <...> также создает в этих очень сложных обстоятельствах некую возможность изменить ситуацию [в области безопасности] весьма существенным образом". "И на юге, и на севере, и в целом в регионе", - добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.