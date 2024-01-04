Госдеп заявил, что США не стремятся разжигать конфликты

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер добавил, что Вашингтон не будет "слушать лекции" от российских официальных лиц

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытаются лишь предотвращать различные конфликты, а не провоцируют их. С таким утверждением выступил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Так он прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, указавшего, что причиной нынешних потрясений в мире являются именно действия Запада, в том числе есть риск обострения обстановки на Корейском полуострове и Тайване.

"Мы активно работаем над прекращением конфликтов по всему миру, и России следует воздержаться от комментариев по этим вопросам", - ответил Миллер на просьбу оценить высказывания Лаврова в контексте возможной эскалации конфликтов на Корейском полуострове и вокруг Тайваня. Кроме того, дипломат сообщил, что США не будут "слушать лекции" от российских официальных лиц.

Ранее глава МИД РФ в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года заявил, что причиной нынешних потрясений в мире являются действия Запада и от его геополитических козней и новых кризисов в 2024 году никто не застрахован. В частности, Лавров напомнил о "развязывании вооруженного конфликта на востоке Европы через расширение НАТО и превращение Украины в антироссийский плацдарм", кризисах на Ближнем Востоке и Корейском полуострове. По его словам, "американцы открыто поощряют сепаратистские тенденции на Тайване в пику неоднократным предупреждениям из Пекина, что это идет вразрез с коренными интересами КНР".