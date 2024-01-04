Спикер Палаты представителей Конгресса США назвал катастрофой ситуацию на южной границе

Майк Джонсон отметил, что эту проблему можно решить быстро с помощью закрытия границы

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон назвал ситуацию на южной границе страны катастрофой и подверг критике решения проблемы, предлагаемые Белым домом.

"Послушайте, здесь просто катастрофа. И то, что предлагает Белый дом: больше денег, чтобы ускорить обработку [заявлений о предоставлении убежища], и разрешить въезд большему числу нелегальных мигрантов", - заявил Джонсон в эфире телеканала CNN. "Этой катастрофе можно положить конец, если администрация [президента США Джо] Байдена будет выполнять свою работу, но они отказываются это делать. Они делают все наоборот", - подчеркнул спикер нижней палаты Конгресса.

Джонсон отметил, что проблему можно решить быстро с помощью закрытия границы, однако Байден отказывается идти на такой шаг. "Я не думаю, что сейчас время проводить всеобъемлющую иммиграционную реформу, как вы понимаете, это очень сложно. Это очень сложно, но мы можем перекрыть границу, - сказал он. - Мы можем сделать это за одну ночь. У президента есть соответствующие полномочия, предусмотренные федеральным законодательством, но он отказывается это делать".

Республиканцы в Конгрессе увязывают вопросы, касающиеся ужесточения контроля на границе США и Мексики, а также пресечения нелегальной иммиграции, с одобрением выделения дополнительных средств на помощь Киеву.

Вашингтонская администрация направила в октябре 2023 года в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.