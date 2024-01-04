Politico: Израиль прислушивается к США, частично выводя войска из Газы

Источники газеты отметили, что Вашингтон рассматривает этот шаг как сигнал о том, что еврейское государство начинает отходить от масштабных бомбардировок и переходит к более высокоточным ударам

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Американская администрация воспринимает вывод части израильских войск из сектора Газа как знак того, что Израиль прислушивается к советам Вашингтона и переходит к операциям меньшей интенсивности. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на трех американских чиновников.

По словам анонимных собеседников издания, официальные лица США "вздыхают с облегчением". Они отметили, что Вашингтон рассматривает этот шаг как сигнал о том, что Израиль начинает отходить от масштабных бомбардировок и переходит к более высокоточным ударам.

"То, что мы сейчас видим - это начало перехода", - приводит газета слова чиновника. По его словам, американская администрация приветствует эти изменения, но хотела бы, чтобы они начались гораздо раньше, поскольку число жертв среди мирных палестинцев продолжает расти.

В понедельник официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что Израиль на этой неделе выведет из сектора Газа две бригады резервистов в рамках реализации программы ротации армейского резерва на 2024 год.

Ситуация в регионе резко обострилась после того, как 7 октября 2023 года боевики ХАМАС из сектора Газа начали массированный ракетный обстрел Израиля и вторглись на его территорию. Нападение сопровождалось убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 240 заложников, в том числе стариков, женщин и детей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль приступил к нанесению ответных ударов по палестинскому анклаву, а затем начал там наземную операцию.