СМИ: сенаторы-демократы раскритиковали поставки оружия США Израилю

Газета The Hill со ссылкой на законодателей передает, что решение о поставке оружия в обход Конгресса "подрывает прозрачность" действий вашингтонской администрации

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Сенаторы от Демократической партии США подвергли критике политику вашингтонской администрации в отношении Израиля, в том числе передачу вооружений без согласования с Конгрессом. Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на законодателей.

По их словам, решение о поставке оружия в обход Конгресса "подрывает прозрачность" действий администрации. "США не должны давать карт-бланш [премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху] в конфликте в Газе, а также его правительству правого толка, которое продемонстрировало грубое пренебрежение палестинским гражданским населением, - заявила изданию сенатор Элизабет Уоррен (от штата Массачусетс). - Если администрация [президента США Джо] Байдена не будет честной с Конгрессом и американским народом, Конгресс должен принять меры и закрыть эти лазейки для продажи оружия Израилю".

"Решение администрации сократить и без того короткий срок рассмотрения Конгрессом подрывает прозрачность и ослабляет подотчетность. Общественность заслуживает ответов", - подчеркнул сенатор Крис Ван Холлен (от штата Мэриленд).

В конце декабря Госдепартамент США одобрил возможную продажу Израилю 155-мм снарядов на сумму $147,5 млн.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.