Путин поздравил премьера Мьянмы с Днем независимости страны

Российский лидер отметил наличие "традиционно дружественных" отношений между Россией и Мьянмой

БАНГКОК, 4 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну поздравление по случаю 76-й годовщины со дня провозглашения независимости страны. Об этом сообщило Министерство информации Мьянмы.

Российский лидер отметил наличие "традиционно дружественных" отношений между Россией и Мьянмой. "Благодаря совместной деятельности наших стран мы сможем еще больше расширить взаимовыгодное сотрудничество в различных областях в интересах двух народов и укрепления стабильности и безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона. <...> Я желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов, а также мира и процветания всему народу Мьянмы", - говорится в опубликованном сообщении.

Глава МИД РФ Сергей Лавров направил поздравление своему мьянманскому коллеге Тан Све. "Мы очень удовлетворены нашими отношениями с Мьянмой, которые традиционно характеризуются дружбой и взаимопониманием", - указал он в поздравительном сообщении, отметив, что политический диалог между странами основан на доверии. Текст приводит Министерство информации Мьянмы.

Независимость Бирмы от Великобритании была провозглашена 4 января 1948 года после более чем векового колониального господства, которое было завоевано Лондоном в ходе Англо-Бирманских войн в XIX веке. В 1989 году правительство страны осуществило смену официального названия с Бирмы на Мьянму.