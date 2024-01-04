Приднестровье привлечет посредников к урегулированию проблемы уплаты пошлин Молдавии

Тирасполь намерен обратиться к участникам переговорного формата "пять плюс два"

КИШИНЕВ, 4 января. /ТАСС/. Тирасполь обратится к посредникам в приднестровском урегулировании для устранения проблемы двойного налогообложения, с которой местные импортеры столкнулись после решения Молдавии ввести пошлину на импорт в Приднестровье с 2024 года. Как говорилось на совещании в администрации президента Приднестровья Вадима Красносельского, Тирасполь намерен обратиться к участникам переговорного формата "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США).

"Президент подчеркнул, что практика ограничений со стороны Молдовы не нова. <…> Поручено вовлечь в процесс обсуждения и разрешения ситуации участников формата "Постоянного совещания..." (формат "пять плюс два" - прим. ТАСС), в том числе действующего председателя ОБСЕ [от Мальты], приступившего к исполнению обязанностей с наступлением нового года", - информирует пресс-служба Красносельского.

Вместе с тем последняя встреча в формате "пять плюс два" прошла в Братиславе в 2019 году, после чего переговоры были поставлены на паузу. Это объяснялось политической нестабильностью в Молдавии и избранием президентом республики Майи Санду, которая сделала несколько жестких заявлений и отказалась встречаться с Красносельским. Теперь представители России и Украины не видят возможности организации встречи в таком формате.

После решения Киева закрыть приднестровский участок границы с Молдавией товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. Ранее в Тирасполе неоднократно обвиняли Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья для давления на непризнанную республику.