Лукашенко поручил активизировать сотрудничество с Индией

Президент Белоруссии считает, что в отношениях с этой страной наблюдается деградация

МИНСК, 4 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает на развитие сотрудничества с Индией, по его словам, в отношениях с этой страной наблюдается деградация.

"Я не могу быть доволен тем состоянием дел, которые у нас складываются в белорусско-индийских отношениях. Скажу откровенно: в отношениях с Индией мы деградировали", - заявил глава государства во время назначения нового посла Белоруссии в Индии Михаила Касько, сообщает агентство БелТА. Как отметил Лукашенко, в связи с этим Индия - "непростое направление" для Минска, в отношениях с ней "надо идти по восходящей".

"Индия - огромный рынок, и мы там были представлены, мы там работали со времен Советского Союза. Нам надо определить основные направления", - сказал президент. Он поручил новому послу вместе с главой МИД Сергеем Алейником "определиться" по соответствующим вопросам. "Сладко и легко не будет. Надо выстроить фундамент наших отношений по основным направлениям с Индией, - сказал Лукашенко. - Мы не развернемся в Индии, как в Китае, допустим. Меньше работали, да и у нас не такая экономика, чтобы уже разворачиваться по всему миру, как Китай или Россия. Нам достаточно определить основные направления и работать с индусами".

В качестве примера Лукашенко перечислил несколько областей, в которых у Белоруссии есть перспективы для развития отношений с Индией. "У них хорошие лекарства. Нам они очень нужны. И технологии определенные. Еще кое-что они умеют делать, не только алмазы обрабатывать. Мы этому придаем большой приоритет, - сказал глава государства. - Есть товары, которые мы можем туда продать. На основе наших технологий можем даже и какие-то предприятия там создать".

Он напомнил, что за развитие отношений с ключевыми внешнеэкономическими партнерами закреплено за конкретными чиновниками. Например, за российское направление отвечает премьер-министр Роман Головченко, за сотрудничество с Китаем - первый вице-премьер Николай Снопков. Задача по развитию связей с Индией возложена на министра иностранных дел.