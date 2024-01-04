Армия Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

ЦАХАЛ также зафиксировал несколько пусков по территории Израиля с ливанской территории

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 января. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новые удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребитель ВВС [Израиля] нанес утром удар по наблюдательному посту и инфраструктуре террористической организации "Хезболлах" в районе [населенного пункта] Марун-эр-Рас на юге Ливана. Некоторое время спустя подразделения Армии обороны Израиля атаковали противотанковый отряд, замеченный ими в этом районе", - говорится в сообщении.

Ночью израильские военные также открыли минометный огонь, чтобы "устранить угрозу" в районе поселка Раб-Талятин на границе с Ливаном, проинформировали в пресс-службе.

"Кроме того, этим утром был зафиксирован ряд пусков по территории Израиля с ливанской территории", - добавили в армии.