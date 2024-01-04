СМИ: Шольца встретили неодобрительными возгласами в зоне наводнения в Германии

Толпа выкрикивала: "Преступник", "Ваша политика базируется на лжи", "Возвращайся обратно"

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с недружелюбным приемом во время посещения зоны наводнения в федеральной земле Саксония-Анхальт, сообщает агентство DPA.

Глава правительства в сопровождении министра охраны окружающей среды и ядерной безопасности Штеффи Лемке ("Зеленые") и премьер-министра региона Райнера Хазелоффа (ХДС) посетил город Зангерхаузен, пострадавший от наводнения. Перед этим Шольц облетел зону бедствия на вертолете.

Как отметило DPA, во время посещения канцлера собралась группа людей, из которой, в частности, выкрикивали: "Преступник", "Ваша политика базируется на лжи", "Возвращайся обратно".

Проливные дожди на рождественские праздники привели в нескольких регионах Германии к масштабным наводнениям. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Нижней Саксонии, Тюрингии, Саксонии-Анхальт.