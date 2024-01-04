Премьер Италии считает грядущие европейские выборы важным политическим тестом

Джорджа Мелони пока не приняла решение о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Европарламент

РИМ, 4 января. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пока не приняла решение о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Европарламент (ЕП), но считает это голосование, которое состоится в июне, важным "политическим и демократическим тестом".

"Я пока не приняла решение. Главным образом я опасаюсь, что это отнимет много времени от моей основной работы во главе правительства. Кроме того, решение будет приниматься вместе с правящей коалицией", - сказала Мелони. "Если такое же решение [о выдвижении своих кандидатур] примут лидеры оппозиционных партий, мог бы получиться интересный демократический тест", - добавила она.

Мелони, возглавляющая партию "Братья Италии", пояснила, что в ЕП никогда не войдет в большинство с партиями левого толка, но это не означает не поддерживать кандидатов в состав руководства Еврокомиссии. Она указала, что проголосовавшие за Урсулу фон дер Ляйен в качестве председателя не составляли "ее большинство". По мнению итальянского премьера, состав Еврокомиссии - всегда результат компромисса, потому что каждая страна отстаивает своего кандидата.