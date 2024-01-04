Лукашенко утвердил обновленную концепцию государственной кадровой политики

Она базируется на принципах законности, обеспечения реализации прав и свобод человека, соблюдения баланса интересов личности, общества и государства, социальной справедливости и ответственности, патриотизма, гражданственности

МИНСК, 4 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом утвердил обновленную концепцию государственной кадровой политики. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

"В документе раскрыты функции и роль в решении задач государственной кадровой политики всех ее субъектов от президента и Всебелорусского народного собрания до организаций всех форм собственности". - отметили в пресс-службе. В концепции, в частности, определены основные понятия, в том числе новое - кадровая безопасность ("состояние защищенности государства, отраслей экономики и сфер деятельности, регионов и организаций от внутренних и внешних рисков, вызовов и угроз, связанных с кадрами").

Отмечается, что государственная кадровая политика базируется на принципах законности, обеспечения реализации прав и свобод человека, соблюдения баланса интересов личности, общества и государства, социальной справедливости и социальной ответственности, патриотизма, гражданственности. В концепции определены приоритетные направления кадровой политики, среди них - противодействие угрозам кадровой безопасности, совершенствование механизмов прогнозирования кадровой потребности, стимулирование кадров к повышению производительности труда, упорядочение процессов трудовой миграции.

"Концепция позволит придать деятельности по формированию кадрового потенциала Беларуси более системный и скоординированный характер", - отметили в пресс-службе.