В Баку заявили о значительном прогрессе по тексту мирного договора с Ереваном

Пока остаются нерешенные вопросы, отметил помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев

БАКУ, 4 января. /ТАСС/. Азербайджан и Армения достигли значительного прогресса по тексту мирного договора, но пока остаются нерешенные вопросы. Об этом заявил помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью Berliner Zeitung.

"Азербайджан добросовестно ведет переговоры с Арменией на различных площадках для достижения долгожданного мира в регионе. Мы действительно верим, что существует исторический шанс заключить мирный договор, и мы не должны упустить эту возможность. Достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, однако остается еще несколько нерешенных вопросов", - сказал официальный представитель администрации президента в интервью, текст которого опубликовало госинформагентство АзерТАдж.

По словам Гаджиева, после антитеррористической операции, проведенной в Карабахе 19-20 сентября 2023 года, и полного восстановления Азербайджаном своего суверенитета основной источник напряженности между двумя странами - карабахский вопрос - полностью снят с повестки дня. "На данный момент мы не видим серьезных препятствий для заключения мирного договора. Сейчас мы наблюдаем самые спокойные дни за последние 30 лет в отношениях между двумя странами. С возвращением обеих армий в казармы не зафиксировано даже случаев стычек", - подчеркнул он. Гаджиев отметил, что недавняя неформальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Санкт-Петербурге в рамках неформального саммита СНГ также прошла в позитивном ключе. "Но пока сложно говорить о конкретных сроках [заключения договора], так как для завершения процесса необходимо проведение дальнейших переговоров между Арменией и Азербайджаном", - добавил он. При этом помощник президента отметил, что Баку не считает целесообразным сковывать себя жесткими сроками, тем самым работая под давлением времени.

Касаясь переговорных площадок, Гаджиев сказал, что место проведения для азербайджанской стороны не имеет значения. "Самое важное - результат. Мы выступаем за переговоры, ориентированные на результат. В принципе мы не против честного содействия, но отдаем предпочтение прямым переговорам. Сегодня работа над текстом мирного договора ведется напрямую между Баку и Ереваном", - заключил он.