В Вильнюсе завершили осмотр загоревшейся после взрывов пятиэтажки

Ничего подозрительного, что могло бы свидетельствовать о теракте, не выявили

ВИЛЬНЮС, 4 января. /ТАСС/. Осмотр антитеррористическим подразделением "Арас" пятиэтажного дома в Вильнюсе, в котором произошел пожар после взрывов, не выявил ничего, что могло бы свидетельствовать о теракте. Об этом сообщил журналистам начальник спецподразделения Викторас Грабаускас.

"Никаких подозрительных с точки зрения терроризма предметов и опасных веществ или их остатков при осмотре не обнаружено", - сказал он.

На месте ЧП пожарные нашли тела ребенка и мужчины. Дом загорелся после взрывов, причина которых не ясна. По словам очевидцев, взрывы были слышны за 1 км от здания. Жителей эвакуировали. 57 человек из 30-квартирного дома размещены в гостиницах, кто-то остановился у родственников и друзей. Не исключено, что дом будет признан непригодным для проживания.