В ХАМАС заявили, что Израилю не удалось сломить дух сопротивления палестинцев

Глава политбюро радикального движения Исмаил Хания добавил, что убийство аль-Арури в столице Ливана свидетельствует о том, что Израиль прибегнул к политическим убийствам после того, как стал очевиден провал его военной операции в секторе Газа

БЕЙРУТ, 4 января. /ТАСС/. Израильская агрессия в секторе Газа не заставит палестинцев отказаться от вооруженной борьбы за свое национальное дело, заявил глава политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаил Хания. Он выступил на митинге в Бейруте, где прошли похороны погибшего 2 января Салеха аль-Арури, военного командира и заместителя руководителя ХАМАС.

"Израилю не удалось сломить дух сопротивления палестинского народа, который будет продолжать борьбу против оккупационного режима на всех фронтах", - сказал Хания, речь которого транслировал телеканал Al Manar.

По его словам, "убийство аль-Арури в столице Ливана свидетельствует о том, что Израиль прибегнул к кровавым политическим убийствам после того, как стал очевиден провал его военной операции в секторе Газа".

ВВС Израиля нанесли 2 января ракетный удар по штаб-квартире ХАМАС в квартале Мушаррафия на южной окраине Бейрута, которую контролируют формирования шиитской милиции "Хезболлах". Атака был предпринята в момент, когда аль-Арури проводил там совещание с военными командирами. Вместе с ним погибли 6 человек, еще 11 получили ранения.

Лидер шиитской организации "Хезболлах" Хасан Насрулла в своем телеобращении в среду заявил, что "израильское преступление не останется без справедливого возмездия".