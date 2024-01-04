Эмир Кувейта назначил нового премьера

Им стал шейх Мухаммед Сабах ас-Салем ас-Сабах

ДУБАЙ, 4 января. /ТАСС/. Эмир Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах назначил новым премьер-министром страны шейха Мухаммеда Сабаха ас-Салема ас-Сабаха. Об этом говорится в указе эмира, распространенном информационным агентством KUNA.

Согласно указу, новый премьер должен выдвинуть членов будущего кабинета, которые будут утверждены эмиром, а также отчитаться о формировании правительства перед Национальным собранием - однопалатным парламентом Кувейта. Указ вступит в силу после публикации в правительственном вестнике "Эль-Кувейт аль-Яум".

Шейх Машааль стал преемником эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, умершего 16 декабря. После того как новый эмир принял присягу перед Национальным собранием, правительство Кувейта подало в отставку. Шейх Машааль удовлетворил прошение бывшего премьера шейха Ахмеда Навафа аль-Ахмеда ас-Сабаха об отставке правительства 20 декабря.

Новый премьер шейх Мухаммед Сабах ас-Салем ас-Сабах родился в 1955 году. Он получил степень бакалавра экономики в Клермонтском университете и доктора философии в Гарвардском университете. С 1993 по 2001 год шейх Мухаммед был послом Кувейта в США, после чего занимал пост министра иностранных дел в составе нескольких правительств.