Создаваемый Египтом в Газе палаточный лагерь сможет принять около 7 тыс. человек

По словам представителя Египетского общества Красного Полумесяца Мухаммеда Хасана, для этих целей определена территория площадью 42 гектара

КАИР, 4 января. /ТАСС/. Палаточный лагерь, который Египет создает в секторе Газа для перемещенных лиц, будет вмещать до 7 тыс. человек. Об этом сообщил представитель Египетского общества Красного Полумесяца Мухаммед Хасан.

"На первом этапе палаточный лагерь, который разбивается неподалеку от города Хан-Юнис на юге Газы, сможет вместить около 7 тыс. человек", - приводит его слова новостной портал Al-Youm as-Sabia. Хасан пояснил, что для этих целей определена территория, площадь которой составляет 42 гектара.

В лагере для перемещенных лиц будет установлено 1 050 палаток, добавил представитель египетского Красного Полумесяца. По словам Хасана, египетская сторона будет предоставлять все необходимые услуги и обеспечивать водой и питанием всех проживающих в палаточном лагере близ Хан-Юниса.

Ранее представитель палестинского Красного Полумесяца пояснил, что первый организованный палаточный лагерь "будет принимать людей из всех районов Газы". По его словам, в настоящее время, "90% населения Газы стали перемещенными лицами, потеряли свои дома при израильских бомбардировках, а все приспособленные для беженцев учреждения, а также школы в Газе уже переполнены".

Как указывает портал, установка палаточного лагеря для перемещенных лиц в Газе является частью политики Египта, направленной на противодействие планам насильственного перемещения палестинцев с их земель.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.