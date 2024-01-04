Президент ЮАР обсудил пути достижения мира в Судане с главой спецназа Дагало

Сирил Рамапоса подтвердил необходимость немедленного перемирия и проведения консультаций, направленных на окончательное прекращение в стране боевых действий

ПРЕТОРИЯ, 4 января. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса принял в Претории главу суданских сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммеда Хамдана Дагало, речь шла о поисках мира в Судане. Об этом сообщила администрация президента ЮАР.

"Президент ЮАР приветствовал сообщение генерала Дагало и высоко оценил центральную роль Африканского союза и Межправительственной организации по развитию под председательством Джибути в посредничестве между Вооруженными силами Судана и СБР, - говорится в коммюнике для прессы, опубликованном на официальном портале администрации. - Было также подчеркнуто участие народа Судана и гражданского общества в поиске прочного решения вопросов безопасности и политических проблем".

Рамапоса поддержал предстоящий диалог Дагало и председателя Суверенного совета Судана, командующего армией Абдель Фаттаха аль-Бурхана, подтвердил необходимость немедленного перемирия и проведения консультаций, направленных на окончательное прекращение в стране боевых действий.