Директора принадлежащего Белоруссии санатория лишили вида на жительство в Литве

Представитель департамента миграции при МВД Рокас Пукинскас пояснил, что санкции ввели в связи с тем, что пребывание Ильи Епифанова в балтийской республике может представлять угрозу национальной безопасности

ВИЛЬНЮС, 4 января. /ТАСС/. Вид на жительство в Литве Ильи Епифанова, директора санатория "Беларусь", который находится в курортном городе Друскининкай, но по двустороннему соглашению принадлежит Минску, аннулирован. Об этом сообщил портал 15min.lt.

"Гражданин Белоруссии Илья Епифанов, работающий директором санатория "Беларусь", лишен вида на жительство в Литве, поэтому он не был пропущен в страну", - написал портал.

По его информации, это произошло перед католическим Рождеством. Как пояснил порталу представитель департамента миграции при МВД Рокас Пукинскас, санкции применены в связи с тем, что пребывание Епифанова в балтийской республике может представлять угрозу национальной безопасности.