Демократы уверены, что Трамп, являясь президентом, получил из-за рубежа $7,8 млн

По их словам, республиканец скрыл данные об этих платежах и "пытался предотвратить получение Конгрессом данной информации"

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Дональд Трамп во время нахождения на посту президента США получил через принадлежащие ему бизнес-структуры более $7,8 млн от иностранных государств. Такие данные содержатся в опубликованном докладе представителей Демократической партии в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США.

Как утверждают авторы доклада, большая часть средств - порядка $5,5 млн - поступила на счета связанных с Трампом фирм из Китая. Всего $7,8 млн на счета связанных с Трампом бизнес-структур поступили во время его президентства из 20 стран, в том числе Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии и других. Авторы отмечают, что им известно, вероятно, лишь о "малой части" подобных платежей.

"Президент Трамп, несмотря на требование конституции, не обращался и не получал разрешения Конгресса сохранить эти средства", - отмечают авторы доклада. По их словам, республиканец "скрыл данные об этих платежах и пытался предотвратить получение Конгрессом данной информации". В докладе утверждается, что средства были направлены на обогащение самого Трампа и членов его семьи.

Газета USA Today отмечает, что доклад демократов опубликован на фоне проводимого в нижней палате Конгресса США расследования по делу об импичменте действующего президента США Джо Байдена. Цель заключается в том, чтобы выяснить, получал ли демократ выгоду от деловых операций своего сына Хантера Байдена.

13 декабря 2023 года Палата представителей одобрила резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте главы государства. 2 декабря того же года спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон заявил, что Белый дом мешает республиканцам расследовать преступления, в совершении которых они подозревают главу государства и членов его семьи.

Республиканцы неоднократно заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за использование политического влияния в интересах бизнеса. Председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Джеймс Комер в связи с этим подчеркнул, что действующий президент США "должен ответить на вопросы американцев", в частности разъяснить условия финансовых договоренностей с братом и сообщить, получал ли он крупные суммы от других родственников по линии бизнеса. Белый дом критикует республиканцев и их расследование.