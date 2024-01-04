В Пентагоне заявили о 25 нападениях на суда в Красном море с 18 ноября

Командующий Пятым флотом США вице-адмирал Брэд Купер отметил, что последствия этих атак по-разному распространяются по всему миру

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. В Красном море с 18 ноября 2023 года на торговые суда совершено 25 нападений. Об этом сообщил командующий Пятым флотом США вице-адмирал Брэд Купер.

"С 18 ноября произошло 25 нападений на торговые суда, следующие транзитом через южную часть Красного моря и Аденский залив. Последний случай произошел сегодня [4 января] рано утром <...>. К счастью, обошлось без жертв, ни один корабль не пострадал <...>. По нашим оценкам, 55 стран имеют прямое отношение к судам, подвергшимся нападению <...>. Таким образом, последствия этих атак по-разному распространяются по всему миру, и, как мы уже говорили, это международная проблема, требующая международного решения", - сказал он.

Купер обратил внимание, что число участников операции Prosperity Guardian увеличилось. "В настоящее время свой вклад вносят 22 страны <...>, Греция и Дания публично заявили, что готовы направить корабли", - добавил он. По словам командующего флотом, с начала операции союзники сбили "19 беспилотников и ракет, потопив 3 небольших катера".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября 2023 года ряд кораблей и коммерческих судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной хуситам территории. В ответ власти США приступили к проведению в море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.