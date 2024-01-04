Мост "Золотые ворота" оборудовали сеткой, чтобы предотвратить самоубийства

Барьер установили на достопримечательности Сан-Франциско установили для "снижения количества смертей"

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Мост "Золотые ворота" в городе Сан-Франциско оборудовали специальной сеткой для предотвращения самоубийств. Об этом говорится в заявлении шоссейно-транспортного округа "Мост "Золотые ворота".

"На мосту "Золотые ворота" установлен непрерывный физический барьер по всей длине пролета длиной 1,7 мили (2,7 км - прим. ТАСС). Система предотвращения самоубийств, также известная как сетка, была установлена примерно на 95% восточной и западной сторон моста", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что главная цель - "снижение количества смертей".