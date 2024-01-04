Нетаньяху заявил США, что Израиль добьется мира на границе с Ливаном любым путем

Премьер-министр еврейского государства отметил, что необходимо, чтобы "жители севера вернулись в свои дома и чувствовали себя в безопасности"

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 января. /ТАСС/. Израиль намерен восстановить безопасность на границе с Ливаном, где продолжаются обстрелы со стороны вооруженных формирований шиитской организации "Хезболлах", с помощью дипломатии "или любым другим путем". Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече со старшим советником Госдепартамента по глобальной энергетической безопасности Эймосом Хокстином, прибывшим с визитом в еврейское государство.

"Премьер-министр заявил, что Израиль намерен добиться коренных изменений на границе с Ливаном, чтобы жители севера вернулись в свои дома и чувствовали себя в безопасности, и подчеркнул, что мы не остановимся, пока не достигнем этой цели дипломатическим путем, являющимся предпочтительным для Израиля, или любым другим путем", - говорится в сообщении канцелярии главы правительства, опубликованном по итогам встречи.

"Израиль после смертоносного нападения в субботу, 7 октября, стал более решительным, смелым и сплоченным. Те из наших соседей на юге, на севере или на любом другом фронте, которые еще не поняли этого, скоро очень хорошо это поймут", - сказал Нетаньяху.

Хокстина 4 января приняли в Тель-Авиве представители военного руководства Израиля во главе с министром обороны Йоавом Галантом.Глава Минобороны еврейского государства назвал предпочтительным дипломатический путь деэскалации напряженности на границе с Ливаном, но предупредил, что для этого "осталось мало времени".