Командующий ВС Сомали призвал ВМС готовиться к защите территориальных воды страны

По данным телеканала SNTV, Ибрахим Шейх Мухидин сделал заявление после известий о достижении Эфиопией и самопровозглашенным государством Сомалилендом меморандума о взаимопонимании для обеспечения доступа к морским портам

ХАРАРЕ, 4 января. /ТАСС/. Командующий ВС Сомали генерал-майор Ибрахим Шейх Мухидин призвал офицеров ВМС страны готовиться к обороне сомалийских территориальных вод. Об этом сообщил сомалийский телеканал SNTV.

"Сомалийские ВМС должны быть готовы защитить территориальные воды страны", - цитирует телеканал его выступление во время посещения базы ВМС.

Телеканал отмечает, что командующий ВС Сомали сделал заявление после известий о достижении Эфиопией и самопровозглашенным государством Сомалилендом, которое признается мировым сообществом как часть Сомали, меморандума о взаимопонимании для обеспечения доступа к морским портам. Власти Сомали заявили, что намерены оспорить меморандум, который, с их точки зрения, нарушает суверенитет страны.

В меморандуме о взаимопонимании указано, что Сомалиленд предоставит 20 км морского пространства в обмен на признание независимости со стороны Эфиопии. Советник премьер-министра Эфиопии по национальной безопасности Редван Хусейн, как передает газета Addis Standard, заявил, что договоренность также "открывает возможность взять в аренду военную базу". Власти Сомали в ответ отозвали посла в Аддис-Абебе для консультаций.

В сентябре республика Сомалиленд, объявившая в одностороннем порядке весной 1991 года о государственном суверенитете, заявила, что не будет вести переговоры с Федеративной Республикой Сомали об объединении.