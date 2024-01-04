Сроки голосования в парламенте Турции по вступлению Швеции в НАТО неизвестны

Представитель правящей в стране Партии справедливости и развития Омер Челик подчеркнул, что проблема получения республикой истребителей F-16 остается одним из аспектов, влияющих на отношения с НАТО

АНКАРА, 4 января. /ТАСС/. Примерные сроки рассмотрения протокола о вступлении Швеции в НАТО на генассамблее турецкого парламента пока неизвестны. Об этом заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик в эфире телеканала Haberturk.

"Швеция приняла определенные меры в сфере антитеррора. На уровне парламентской комиссии [по международным делам] это сочли достаточным. Я лично сейчас ничего не могу сказать о воле Верховного совета парламента, о том, когда он может рассмотреть этот вопрос. Он сам примет решение, которое считает нужным", - сказал Челик.

При этом он отметил, что проблема получения Турцией у США истребителей F-16 остается одним из аспектов, который так или иначе способен влиять на взаимоотношения Турции с НАТО. Он указал, что в альянсе существует ошибочное мнение, что передача Турции вооружений может навредить безопасности блока.

Комиссия по международным делам турецкого Меджлиса 26 декабря одобрила заявку Швеции о принятии в альянс. Теперь голосование по этому вопросу должно состояться в рамках парламента в целом. Для его утверждения достаточно простого большинства принявших в голосовании депутатов 600-местного парламента.

Телеканал TRT Haber отмечал, что процесс одобрения заявки Швеции может затянуться, так как в Анкаре пока считают недостаточными меры, предпринимаемые в Стокгольме по борьбе с терроризмом, в частности с Рабочей партией Курдистана, которая объявлена в Анкаре террористической организацией. Протоколы о вступлении Швеции в альянс на данный момент не ратифицировали только Венгрия и Турция.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее отмечал, что увязывает вопрос одобрения заявки Швеции с принятием Конгрессом США решения о продаже Анкаре истребителей F-16. Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.