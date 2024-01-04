Израиль после операции хочет передать контроль над Газой местной власти

По данным газеты The Jerusalem Post, проект послевоенного устройства анклава предполагает переходный период неопределенной продолжительности

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 января. /ТАСС/. Израиль не намерен устанавливать административный контроль над сектором Газа и планирует после завершения военной операции в анклаве через какое-то время передать власть местной администрации. Такой план подготовило военное руководство страны во главе с министром обороны Йоавом Галантом, сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее информации, план предполагает интеграцию существующих в Газе гражданских административных структур в более широкое "местное правительство", в котором не будут представлены сторонники радикального палестинского движения ХАМАС, полностью контролировавшего анклав до начала боевых действий. "ХАМАС не будет править Газой, и Израиль не будет осуществлять гражданское управление в Газе", - заявил Галант перед началом совещания военного кабинета, на котором должен обсуждаться этот проект.

Как пишет газета, проект послевоенного устройства сектора предполагает переходный период неопределенной продолжительности, во время которого Армия обороны Израиля будет удерживать контроль в сфере безопасности, в том числе контролируя границы анклава и располагая возможностью совершать рейды в нем.

При этом предполагается участие внешних сил - США, стран ЕС, части арабских государств, включая Саудовскую Аравию, Египет и ОАЭ, отмечает издание. Они могут быть привлечены к действиям в сфере обеспечения внутренней безопасности и управления анклавом, сообщает The Jerusalem Post. Не исключается и некоторое участие в послевоенном процессе в Газе представителей Палестинской национальной администрации, добавляет газета, не приводя подробностей.

По данным The Jerusalem Post, передача власти непосредственно палестинцам в Газе начнется только после того, как будет налажена мирная жизнь местного населения и оно будет "готово самостоятельно противостоять незначительным вызовам со стороны остатков ХАМАС и других террористических групп".