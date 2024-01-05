Пентагон подтвердил удар США в Багдаде, при котором убили командира шиитского движения

Пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер отметил, что, по оценкам Соединенных Штатов, Абу Таква "участвовал в планировании и подготовке атак на американских военнослужащих"

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Министерство обороны США подтвердило нанесение удара в Багдаде, при котором погиб один из командиров проиранского шиитского движения "Хезболлах ан-Нуджаба". Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По словам представителя американского оборонного ведомства, "4 января примерно в полдень по иракскому времени силы США приняли необходимые и пропорциональные меры в отношении Муштака Джавада Касима аль-Джавари, также известного как Абу Таква". Райдер отметил, что, по оценкам США, Абу Таква "участвовал в планировании и подготовке атак на американских военнослужащих".

Пресс-секретарь Пентагона утверждал, что "удар носил оборонительный характер, мирное население не пострадало".

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на американского чиновника, что удар, при котором погиб один из командиров "Хезболлах ан-Нуджаба", нанесли США.

Иракский информационный портал Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности сообщил, что один из командиров "Хезболлах ан-Нуджаба" и его сторонник погибли в результате удара, нанесенного с помощью беспилотника в столице Ирака, не менее шести человек пострадали. Погибший был известен как Абу Таква, он возглавлял 12-ю бригаду движения, а также являлся сторонником иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". В "Хезболлах ан-Нуджаба" подтвердили гибель своего командира и обвинили в произошедшем США. Целью атаки БПЛА, утверждают источники портала, стала штаб-квартира сил тылового обеспечения в Багдаде.