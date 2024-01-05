Мэр Нью-Йорка подал в суд на занимающиеся перевозкой мигрантов транспортные компании

Эрик Адамс отмечал, что городу трудно справляться с тысячами иностранцев, которые "спят на улицах или в приютах"

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подал в суд на транспортные компании, занимающиеся доставкой мигрантов в Нью-Йорк, требуя сотни миллионов долларов за их содержание. Об этом сообщил телеканал Fox News.

"Город Нью-Йорк внес и всегда будет вносить свой вклад в преодоление этого гуманитарного кризиса, но мы не можем нести издержки безрассудных политических уловок со стороны штата Техас в одиночку", - приводит телеканал заявление Адамса. "Сегодня мы подаем судебный иск против 17 компаний, которые приняли участие в схеме губернатора Техаса по транспортировке десятков тысяч мигрантов в Нью-Йорк в попытке подорвать нашу систему социальных услуг", - добавил мэр.

Адамс отмечал, что городу трудно справляться с тысячами мигрантов, которые "спят на улицах или в приютах". По его мнению, эта проблема разрушит Нью-Йорк". В конце сентября губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул задействовала 150 сотрудников национальной гвардии для борьбы с миграционным кризисом. Таким образом, общее число задействованных на уровне штата бойцов достигло 2 050.

В 2022 году власти Техаса, Аризоны и Флориды стали в массовом порядке отправлять на автобусах в Вашингтон, Нью-Йорк и другие крупные города иностранцев, проникших в Соединенные Штаты после незаконного пересечения границы с Мексикой. Таким образом они протестуют против излишне мягкой, по их мнению, миграционной политики президента США Джо Байдена.

Илон Маск ранее обвинил администрация президента США Джо Байдена в пособничестве нелегальной миграции.