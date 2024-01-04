Блинкен в Турции подробно обсудит ситуацию в Газе

Официальный представитель Партии справедливости и развития Омер Челик отметил, что ситуация в анклаве ухудшается

АНКАРА, 4 января. /ТАСС/. Целью визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию будут консультации по поводу ситуации в секторе Газа и конфликта в целом. Об этом заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик в эфире телеканала Haberturk.

"Необходимо продолжать тесные консультации по вопросам Газы. Ситуация там ухудшается, война затягивается. Там очень много вопросов, которые надо подробно обсуждать. И конечно, Турция является для главы Госдепа той страной, в которую необходимо часто приезжать для обсуждения этих вопросов. Я заметил это еще в ситуации с российско-украинским конфликтом. Германия, ЕС, кроме непосредственно оценки военной составляющей, не смогли создать рабочий и крепкий дипломатический механизм. Им надо было создать такую линию связи с нашим президентом", - сказал Челик.

По его словам, и в ситуации с конфликтом между Израилем и Газой необходимо создавать дипломатический канал с руководством Турции как страны, которая может контактировать с обеими противоборствующими сторонами. "К сожалению, сейчас и США, и ЕС не могут продемонстрировать достаточные дипломатические компетенции в условиях текущих кризисов", - заявил представитель партии.

Как сообщает телеканал CNN Turk, Блинкен должен прибыть в Турцию в пятницу вечером. Он 6 декабря проведет встречу с главой МИД Хаканом Фиданом и, возможно, будет принят президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предполагается, что стороны также обсудят тему заявки Швеции на вступление в НАТО, продажу Турции истребителей F-16, проблемы нарушения баланса сил и военного присутствия в Эгейском море.