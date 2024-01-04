Более 65% опрошенных французов выступают за отставку премьера Борн

Более двух третей респондентов полагают, что ее работа на посту главы правительства неудовлетворительна

ПАРИЖ, 4 января. /ТАСС/. Большинство жителей Франции высказываются за отставку премьер-министра республики Элизабет Борн. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Odoxa.

"66% французов выступают за уход Элизабет Борн. Еще никогда так много граждан не хотели от нее избавиться", - отмечается в отчете.

При этом 68% респондентов полагают, что ее работа на посту главы правительства неудовлетворительна. Опрошенные, в частности, считают, что действующему премьеру безразличны проблемы граждан, а также называют ее некомпетентной и не готовой к диалогу.

Самым популярным среди потенциальных преемников Борн на посту председателя кабмина стал министр национального образования и по делам молодежи Габриэль Атталь. Его кандидатуру одобряют 36% участников исследования. На втором месте расположился министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр - 31% опрошенных видят его на посту премьера. В то же время только 10% поддерживают кандидатуру главы военного ведомства Себастьена Лекорню, которого французские СМИ часто называют фаворитом президента республики Эмманюэля Макрона и наиболее вероятным приемником Борн.

В опросе, который проводился путем интернет-анкетирования 3-4 января, приняли участие 992 француза в возрасте старше 18 лет.

Ранее телеканал BFMTV выступил с предположением, что Макрон может провести перестановки в правительстве и, в частности, отправить в отставку Борн. Канал считает, что на это указывает отмена первого в 2024 году заседания совета министров в Елисейском дворце, которое должно было состояться в среду.