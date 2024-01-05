"Исламское сопротивление Ирака" сообщило об ударах по двум базам США в Сирии

В Шиитском движении отметили, что для нападения использовались беспилотники

БЕЙРУТ, 5 января. /ТАСС/. Шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака" заявило о нанесении ударов по двум военным базам в Сирии, контролируемым военнослужащими Соединенных Штатов. Соответствующие сообщения размещены в Telegram-канале движения.

Как утверждает шиитское движение, атакам подверглись база, расположенная недалеко от нефтяного месторождения Эль-Омар (в провинции Дейр-эз-Зор), и военный объект США вблизи лагеря беженцев Эр-Рукбан (находится в районе сирийского пограничного города Эт-Танф).

"Исламское сопротивление Ирака" сообщает, что для нападения использовались беспилотники. Оно заявило, что атаки стали ответом на "массовые убийства" палестинцев в секторе Газа, совершаемые Израилем, и являются частью усилий по "противостоянию американским оккупационным силам в Ираке и регионе".

Информация о последствиях ударов не приводится.

Ранее шиитские формирования в заявлении, распространенном в Telegram-канале, предупредили США, что увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку Вашингтон продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане.