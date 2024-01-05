В ЦАХАЛ заявили, что трое считавшихся пропавшими израильтян оказались в заложниках в Газе

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари уточнил, что общее число пленных, находящихся в анклаве, составляет 136 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 января. /ТАСС/. Трое израильтян, считавшихся пропавшими без вести после нападения на Израиль палестинских радикалов из движения ХАМАС 7 октября, оказались в числе заложников в секторе Газа. Об этом сообщил на вечернем брифинге официальный представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

"Трое израильских граждан, которые до сих пор числились пропавшими без вести лицами, теперь признаны заложниками. Это решение было сделано по итогам поисковых и следственных действий в Израиля и после изучения всех возможных сценариев и информации, которой мы располагаем", - сообщил он.

Таким образом, общее число заложников, находящихся в секторе Газа, составляет 136 человек, уточнил Хагари.