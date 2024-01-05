4 января, 21:10
Палестино-израильский конфликт

В ЦАХАЛ заявили, что трое считавшихся пропавшими израильтян оказались в заложниках в Газе

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари уточнил, что общее число пленных, находящихся в анклаве, составляет 136 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 января. /ТАСС/. Трое израильтян, считавшихся пропавшими без вести после нападения на Израиль палестинских радикалов из движения ХАМАС 7 октября, оказались в числе заложников в секторе Газа. Об этом сообщил на вечернем брифинге официальный представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

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"Трое израильских граждан, которые до сих пор числились пропавшими без вести лицами, теперь признаны заложниками. Это решение было сделано по итогам поисковых и следственных действий в Израиля и после изучения всех возможных сценариев и информации, которой мы располагаем", - сообщил он.

Таким образом, общее число заложников, находящихся в секторе Газа, составляет 136 человек, уточнил Хагари. 

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