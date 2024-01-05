В Днепропетровской и Харьковской областях произошли взрывы

В регионах действует воздушная тревога

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Взрывы произошли в Днепропетровской и Харьковской областях на востоке Украины, где ранее была объявлена воздушная тревога.

О взрывах в Кривом Роге передает украинское издание "Зеркало недели". О взрывах в Харьковской области сообщило украинское агентство ТСН (телевизионная служба новостей телеканала "1+1").

Предупреждение об угрозе с воздуха объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях. Кроме того, тревога действует в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Вечером 4 января сообщалось о взрывах в Кривом Роге и в находящемся под контролем украинских властей Херсоне.