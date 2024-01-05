СМИ: ВВС Иордании атаковали базы контрабандистов на юге Сирии

По данным телеканала Аl Hadath, в поселке Эш-Шуаб в результате удара с воздуха разрушен дом, который принадлежал главарю одной из банд и крупному торговцу наркотиками

БЕЙРУТ, 5 января. /ТАСС/. Самолеты иорданских ВВС нанесли удары по двум пограничным районам в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, где расположены базы контрабандистов. Об этом сообщил телеканал Аl Hadath.

По его информации, в поселке Эш-Шуаб в результате удара с воздуха разрушен дом, который принадлежал главарю одной из банд и крупному торговцу наркотиками. В соседнем населенном пункте Сальхад уничтожено несколько контрабандистов.

Как передал телеканал, иорданские ВВС атаковали южные районы Сирии 18 декабря 2023 года в ходе операции против банды боевиков, нарушивших границу. Тогда были задержаны девять сирийских граждан, у которых было конфисковано 12,9 тыс. брикетов с гашишем и 4,9 млн таблеток каптагона (стимулятор амфетаминового ряда). Была также захвачена партия оружия и боеприпасов, в том числе четыре переносных ракетных комплекса, противопехотные мины, снайперские винтовки и взрывчатка. Представитель армейского командования заявил агентству Petra, что этот груз предназначался для отправки в арабские страны Персидского залива.