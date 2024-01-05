Al Jazeera: в ходе рейда армии Израиля на Западном берегу убит один человек

По данным телеканала, семеро ранены

ДУБАЙ, 5 января. /ТАСС/. Один человек убит, еще семеро ранены во время рейда Армии обороны Израиля на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS).

По его данным, один палестинец погиб, еще семеро получили ранения во время штурма войсками деревни Бейт-Рима, расположенной к северо-западу от Рамаллы.

Как передает телеканал, армия Израиля проводит операцию в лагере палестинских беженцев Балата на Западном берегу реки Иордан. По данным PRCS, военнослужащие ведут "прямой огонь по машинам скорой помощи и не позволяют бригадам медиков проехать к пострадавшим".